"Львовгаз Сбыт" проинформировал должников о прекращении поставок газа

Иллюстративное фото (УНИАН)

Общая сумма долга клиентов перед компанией составляет 130 млн гривен

В начале апреля долг потребителей газа Львовской области перед ООО "Львовгаз Сбыт" достиг 2,3 млрд гривен. А это в 1,5 раз больше чем в прошлом году. В связи с ростом неплатежей "Львовгаз Сбыт" усилил работу по принудительному взысканию долгов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С начала года "Львовгаз Сбыт" прислал 17,6 тыс. письменных уведомлений клиентам-должникам о прекращении поставок газа. Общая сумма долга получателей таких писем составляет 130 млн гривен. Наибольшее количество сообщений прислали клиентам во Львове, а также Пустомытовском и Стрыйском районах", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, накопление долгов и несвоевременные расчеты ставят под угрозу стабильное снабжение газа для потребителей Львовской области. Из-за отсутствия оплаты "Львовгаз Сбыт" не имеет возможности своевременно рассчитаться с государственным поставщиком НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный населением газ и оперативно заказать необходимые объемы для дальнейшего обеспечения газом потребителей.

"Клиентам, которые систематически не платят за газ и накапливают долги наша компания должна прекратить газоснабжения, в соответствии с действующим законодательством. От начала года на отключение от газоснабжения за долги передано 30 338 домовладений. Мы всегда стараемся урегулировать вопрос о долгах лояльно, для начала направляем письменное уведомление о прекращении газоснабжения. Если же и после этого долг не погашен - инициируем отключения и дело решается в судебном порядке. На сегодняшний день в различных судебных инстанциях начато тысячу дел на бытовых потребителей газа Львовщины", - рассказывает Директор ООО "Львовгаз Сбыт" Наталия Лавриненко.

В пресс-службе напомнили, что в случае трудностей с погашением задолженности и для того, чтобы не ухудшать ситуацию и не накапливать долги, клиенты могут воспользоваться следующими вариантами: реструктуризировать долг и оформить субсидию. Ведь по новому законодательству, при наличии долга субсидия не начисляется. А от 1 мая начисляется пеня за несвоевременную оплату.