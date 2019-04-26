"Львівгаз Збут" поінформував боржників про припинення поставок газу

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Загальна сума боргу клієнтів перед компанією становить 130 млн гривень

На початку квітня борг споживачів газу Львівської області перед ТОВ "Львівгаз Збут" сягнув 2,3 млрд гривень. А це в 1,5 разів більше ніж торік. У зв'язку із зростанням неплатежів "Львівгаз Збут" посилив роботу по примусовому стягненню боргів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Від початку року "Львівгаз Збут" надіслав 17,6 тис. письмових повідомлень клієнтам-боржникам про припинення поставок газу. Загальна сума боргу отримувачів таких листів становить 130 млн гривень. Найбільшу кількість повідомлень надіслали клієнтам у Львові, а також Пустомитівському та Стрийському районах", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, накопичення боргів і несвоєчасні розрахунки ставлять під загрозу стабільне постачання газу для споживачів Львівської області. Через відсутність оплати "Львівгаз Збут" не має можливості своєчасно розрахуватися з державним постачальником НАК "Нафтогаз України" за спожитий населенням газ і оперативно замовити необхідні обсяги для подальшого забезпечення газом споживачів.

"Клієнтам, котрі систематично не сплачують за газ і накопичують борги наша компанія повинна припинити газопостачання, згідно із чинним законодавством. Від початку року на відключення від газопостачання через борги передано 30 338 домоволодінь. Ми завжди намагаємось врегулювати питання про борги лояльно, для початку надсилаємо письмове повідомлення про припинення газопостачання. Якщо ж після цього борг не погашений - ініціюємо відключення і справа вирішується в судовому порядку. На сьогоднішній день в різних судових інстанціях розпочато тисячу справ на побутових споживачів газу Львівщини", - розповідає Директор ТОВ "Львівгаз Збут" Наталія Лавриненко.

В прес-службі нагадали, що в разі труднощів із погашенням заборгованості та для того, щоб не погіршувати ситуацію і не накопичувати борги, клієнти можуть скористатися наступними варіантами: реструктуризувати борг і оформити субсидію. Адже за новим законодавством, при наявності боргу субсидія не нараховується. А від 1 травня нараховується пеня за несвоєчасну оплату.