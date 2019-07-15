"Львовгаз Сбыт" перечислил 53 млн гривен неиспользованных субсидий

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На протяжении отопительного сезона 2018-2019 в области субсидию получили 230 тыс. потребителей на общую сумму 727,3 млн гривен

ООО "Львовгаз Сбыт" перечислил в государственный бюджет 53 млн гривен неиспользованных субсидий, которые были предоставлены в течение отопительного сезона 2018-2019 годов. В сравнении с предыдущим периодом, сумма неиспользованных субсидий уменьшилась в 6,4 раза. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Львовгаз Сбыт" провел пересчет остатков субсидий согласно постановлению Кабмина. На протяжении отопительного сезона 2018-2019 во Львовской области субсидию за газ получили 230 тыс. потребителей на общую сумму 727,3 млн гривен. В начале мая неиспользованными остались 53 млн гривен в 31 тыс. клиентов компании.

"Сумма неиспользованных субсидий на счетах наших клиентов в этом году в 6,4 раза меньше, в сравнении с прошлым годом. Это связано с тем, что субсидия, которая была назначена в 2019 году, потребители получают в монетизированном виде, то есть наличной или безналичной форме", - отмечает директор "Львовгаз Сбыта" Павел Майк.

С мая по 1 октября текущего года осуществляется переоформление субсидий на летний (неотопительный) период.

"По запросам органов соцзащиты населения компанией передана информация о наличии или отсутствии долга по 230 тыс. лицевых счетов клиентов. Напомним, что при наличии у потребителя просроченной задолженности в размере 340 гривен и более, жилищная субсидия на следующий период не назначается, пока потребитель не погасит долг или не заключит договор реструктуризации. Субсидиантам, которые не имеют долгов за жилищно-коммунальные услуги, субсидия на следующий период назначается без подачи новых заявлений и декларации", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что по любым вопросам, связанным с назначением жилищной субсидии, необходимо обращаться в управления социальной защиты населения. Граждане, которым назначена жилищная субсидия, обязаны ежемесячно оплачивать стоимость фактически потребленной услуги с учетом суммы жилищной субсидии, перечисленной исполнителям коммунальных услуг или выплаченной им наличными.