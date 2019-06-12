"Львовгаз Сбыт" достиг рекордно высокого уровня расчетов за газ

Уровень оплаты за газ клиентами "Львовгаз Сбыта" достиг 93%. Такой показатель расчетов за потребленное голубое топливо в Львовской области превышает показатели оплаты за другие виды коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Достичь 100% расчетов за газ невозможно из-за дискриминационных норм Кабмина и навязанных ограничений, которые ввела НКРЭКУ", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, с начала года ООО "Львовгаз Сбыт", как компания-поставщик ПСО, перечислила на счета НАК "Нафтогаз Украины" 2 860 млрд гривен, которые оплатили бытовые потребители газа Львовской области. А 90% в цене газа – доля, которую получает "Нафтогаз".

Также отмечается, что благодаря высокому уровню сервиса, газовики обеспечили лучшие показатели оплаты за свои услуги, чем другие поставщики коммунальных услуг в Львовской области. К примеру, оплата за холодную воду составляет 84,8%.

"Увеличить количество расчетов среди наших клиентов нам удалось за счет внедрения новых платежных сервисов и современных стандартов обслуживания. С начала года 30 тысяч потребителей газа Львовщины осуществили оплату за потребленный газ с помощью наших онлайн-платежей. А это пять платформ для оплаты за газ в Личном кабинете 104.ru и созданный в этом году новый платежный онлайн сервис чат-бот "7104ua" в Viber. Кроме того, мы проводим жесткую, но справедливую работу с должниками. В частности, с начала года, газоснабжение было прекращено для 1610 домохозяйств", - отмечает начальник отдела расчетов ООО "Львовгаз Сбыт" Ольга Чабан.

В компании отметили, что полные расчеты клиентов "Львовгаз Сбыта" невозможны из-за заниженных норм потребления, утвержденных Кабмином. Несмотря на то, что в Львовской области минимальное количество клиентов-нормовиков и значительная часть домохозяйств снабжена счетчиками газа с автоматической температурной коррекцией, уровень оплаты за газ превышает средний по Украине (а это 91,8%).

"Анализ, который провели специалисты "Львовгаз Сбыта", показывает, что в случае устранения регуляторных ошибок правительства и НКРЭКУ, уровень оплаты за газ достигнет 95%. Остальные 5% неплатежей связанные с такими задержками в расчетах клиентов, на которые компания-поставщик не имеет возможности повлиять. К примеру, неплатежеспособность потребителей, отсутствие необходимых справок о доходах всех совершеннолетних членов семьи, зарегистрированных в жилом помещении (для неработающих членов семьи трудоспособного возраста подаются документы о причине временной незанятости) ради возможности заключить график погашения задолженности", - говорится в сообщении.