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"Львовгаз Сбыт": бюджетные учреждения почти в полтора раза увеличили неплатежи за газ

Новости » Энергетика    29.07.2019 - 11:22
"Львовгаз Сбыт": бюджетные учреждения почти в полтора раза увеличили неплатежи за газ
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Больше всего задолжали учреждения, которые финансируются из городского и областного бюджетов

По состоянию на 1 июля 2019 года задолженность бюджетных учреждений за потребленный газ перед ООО "Львовгаз Сбыт" составляет 8,2 млн гривен. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года неплатежи выросли на 38%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Больше всего задолжали учреждения, которые финансируются из городского и областного бюджетов - 4,7 млн гривен. Остальные 3,5 млн гривен - это долг организаций, которые финансируются из государственного бюджета.

"Неудовлетворительное состояние платежной дисциплины должники объясняют недостаточным финансированием из бюджета. Однако, несвоевременная оплата за потребленный газ наносит значительные материальные убытки нашей компании. В частности, мы не в состоянии вовремя и в полном объеме рассчитаться за приобретенный природный газ для потребностей бюджетных учреждений и организаций", - отмечает директор ООО "Львовгаз Сбыт" Павел Майк.

Если учреждение своевременно не оплачивает за потребленный газ, ООО "Львовгаз Сбыт" должно прекратить газоснабжения, в соответствии с действующим законодательством. По словам пресс-службы, первым шагом к этому является письменное уведомление о прекращении газоснабжения. Далее – отключение и решения дела в судебном порядке. Сейчас на рассмотрении в судах находится 13 дел по взысканию задолженности в пользу компании на общую сумму 5,2 млн гривен.

"Призываем бюджетные учреждения своевременно рассчитываться за потребленное голубое топливо, ведь это ставит под угрозу стабильное газоснабжение Львовщины", - добавляет Павел Майк.

Ранее "Львовгаз Сбыт" сообщал, что направил почти 18 тыс. письменных уведомлений клиентам-должникам в бытовом секторе о прекращении поставок газа. Общая сумма долга получателей таких писем составляет 130 млн гривен. Наибольшее количество сообщений прислали клиентам во Львове, а также Пустомытовском и Стрыйском районах.

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