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"Львовгаз" обжалует решение НКРЭКУ о наложении штрафа

Новости » Энергетика    01.04.2019 - 13:52
"Львовгаз" обжалует решение НКРЭКУ о наложении штрафа
Иллюстративное фото (УНИАН)

В компании считают, что решение Госрегулятора является дискриминационным в отношении других потребителей

ПАО "Львовгаз" не соглашается с решением НКРЭКУ о наложении штрафа в связи с приведением газа к стандартным условиям. Компания считает его политически мотивированным и будет обжаловать в судебном порядке, как противоречащее нормам законодательства Украины. Об этом сообщает пресс-служба "Львовгаза".

В компании считают, что решение Госрегулятора является дискриминационным в отношении других потребителей. Приведения к стандартным условиям объемов газа ставит в неравные условия потребителей в которых установлены домовые счетчики или счетчики, которые уже приводят газ к стандартным условиям.

"В зоне лицензионной деятельности ПАО "Львовгаз" в 304 тысяч потребителей коэффициент приведения к стандартным условиям равно или составляет менее единицы на протяжении года, как зимой, так и летом. Если следовать логике Регулятора, компании будет нужно доначислить этим потребителям более 4 млн м куб. дополнительных объемов газа, которые они фактически не потребляли. Мало того доначислить, еще и заставить их оплатить. А для нас неприемлемо заставлять потребителей платить за то, что они не потребляли, да еще и вопреки условиям Договора на распределение", - отмечает и.о. коммерческого директора ПАО "Львовгаз" Руслан Сахарчук.

Кроме того, на Львовщине насчитывается 50 тыс. бытовых потребителей, в которых учет потребления природного газа осуществляется за домовыми счетчиками. А такие счетчики, по словам пресс-службы, осуществляют учет с учетом приведения к стандартным условиям.

"Решение НКРЭКУ принято в пользу НАК "Нафтогаз Украины", который пытается вытеснить с рынка операторов ГРС, чтобы расширить свою монополию на сферу распределения газа. Ведь именно НАК "Нафтогаз Украины" передает в сети "Львовгаза" природный газ, который уже приведенный к стандартным условиям, Кроме того, "Нафтогаз" получает почти 90% средств, оплаченных бытовыми потребителями", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, при условии приведения газа к стандартным условиям в процессе распределения и поставки населению, в деятельности ПАО "Львовгаз" образуется многомиллионный дефицит средств, который не компенсовується. Именно поэтому, согласно требованиям Закона Украины "О рынке природного газа", Кодекса газораспределительных систем и Типового договора распределения природного газа, ПАО "Львовгаз" приводить объемы газа к стандартным условиям.

"За счет наложения штрафа на "Львовгаз", не может быть устранена дискриминация одних потребителей газа за счет других. В частности это нарушает принципы работы государственного регулятора, изложенные в Законе "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг". Этот вопрос можно урегулировать, если перейти к оплате за газ в энергетических единицах, чтобы потребители имели возможность платить за полученную энергию, а не кубические метры", - добавляет Руслан Сахарчук.

По словам пресс-службы, бытовые потребители газа стали заложниками незавершенных реформ в энергетическом секторе.

"Ведь в 2015 году после принятия Закона "О рынке природного газа", планировался переход к оплате за газ в енергоодиницях. Это позволило бы снять вопрос о приведении газа к стандартным условиям вообще. Однако, этого так и не произошло. К "Львовгазу" уже начали поступать заявления от потребителей, которые из средств массовой информации узнали о ситуации, которая сложилась и обеспокоены ею. Они в своих обращениях требуют обеспечить приведение к стандартным условиям и выполнять требования Договора на распределение", - говорится в сообщении.

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