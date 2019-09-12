"Львовгаз": 32 производителя тепла могут не начать работу в отопительный сезон

Иллюстративное фото (104.ua)

АО "Львовгаз" не имеет права осуществлять доставку газа компаниям, которые не включены в реестр ни одного из поставщиков природного газа

По состоянию на 12 сентября во Львовской области насчитывается 32 производителя тепла, которые не включены в реестр ни одного из поставщиков природного газа. Они должны обеспечивать теплом зимой около 50 тыс. домохозяйств, а также школы и детсады. В соответствии с законодательством, АО "Львовгаз" не имеет права осуществлять доставку газа потребителям. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Перечень производителей тепла Львовской области, которые не включены в Реестр ни одного поставщика природного газа:

Бродытеплоэнерго КП

Золочивэнергоинвест ООО

Золочивэнергоресурс ООО

Бориславтеплоэнерго КП

Хозяйственник КП

Дрогобичтеплоэнерго КП

Стебниктеплокомунэнерго ГКП

Академическая-14Б ОСМД

Дорога Кривчицька-2 ОСМД

Энергия -Тепловодосервис ООО

Жовкватеплоэнерго КП

Лапаевка ЧП ПФ ПУТЕШЕСТВИЕ

Львовская Национальная музыкальная академия имМ.В.Лысенко

Львовдипрокомунбуд ДП Львовский государственный институт проектирования коммунального строительства

Наш оберег ОСМД

Новое Вознесение ОСМД

НОВЫЙ ГОРОД УК ООО

Пасечная 171 ОСМД

Пасечный ОСМД

Ровенское ОСМД

Николаевтеплокомунэнерго МДКП

Перемишлянитеплоэнерго КП

Энергия -Тепловодосервис ООО

Новокалиновское ПУЖКХ

Рудковское ПУЖКХ

Самбиртеплокомунэнерго ПТМ

Жидачивтеплокомунэнерго МКП

Моршинтеплоэнерго КП

Сколетеплоэнерго Сколевской КП

Жовкватеплоэнерго КП

Гарант Энерго М ПП

Энергия -Тепловодосервис ООО

По словам пресс-службы, 10 сентября по инициативе АО "Львовгаз" и при поддержке Львовской областной государственной администрации состоялась рабочая встреча с теплоснабжающими организациями области, по обеспечению устойчивого прохождения отопительного сезона 2019-2020, где акцентировали внимание на необходимости получения номинаций до начала отопительного периода

"Внесенные в прошлом году изменения в кодекс ГТС дают право поставщику газа предоставлять поручение на отключение потребителей, а газораспределительная компания должна будет прекратить доставку газа таким компаниям, - говорит Руслан Сахарчук, коммерческий директор АО "Львовгаз". – Мы надеемся, что владельцы теплоснабжающих предприятий успеют подготовиться к отопительному сезону и будут включены в реестр поставщика газа".

По поручению поставщика газа АО "Львовгаз" должно будет принять меры по прекращению газоснабжения бытовых потребителей, предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих предоставление важных общественных услуг, а также производителей тепловой энергии для нужд таких потребителей или предприятий, учреждений, организаций.

Органы местного самоуправления, собственники предприятий до начала отопительного сезона должны принять все возможные меры, чтобы производители тепла для нужд населения были включены в реестр ПСО-поставщика природного газа.

"Действующее сейчас законодательство не запрещает отключение потребителей газа в течение отопительного сезона. Поручение на отключение направляет оператору ГРМ поставщик газа для нужд населения. Отключение в отопительный период от источника газоснабжения теплоснабжающих, теплотранспортних и теплогенерирующих организаций, обеспечивающих энергией население, предприятия, учреждения и организации, приведет к чрезвычайной ситуации техногенного характера, которая по своим последствиям может быть признана чрезвычайной ситуацией регионального или государственного уровня", - говорится в сообщении

АО "Львовгаз" уже проинформировало отдельными письмами о ситуации, сложившейся в Львовской области Офис Президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны, Кабинет Министров Украины, органы местного самоуправления и исполнительной власти.

"В прошлом году Кабмином было издано распоряжение от 3 октября 2018 г. № 717-р "Некоторые вопросы отопительного сезона 2018/19 годов", согласно которому участникам рынка было поручено обеспечивать бесперебойную поставку природного газа производителям тепловой энергии в необходимых объемах. В этом году соответствующих решений правительства еще не принято. Напомним, в прошлом году в Кривом Роге 800 тысяч потребителей тепла остались без отопления в конце ноября и были вынуждены выйти на акции протеста. Работники предприятий, осуществляющих производство тепла для нужд населения прибегли к срыву пломб, что является нарушением действующего законодательства. Есть основания полагать, что отопительный "криворожский коллапс" может повториться в нашей области", - говорится в сообщении пресс-службы.