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"Львовгаз": 300 тыс. клиентов компании пользуются "Личным кабинетом"

Новости » Энергетика     13.11.2019 - 18:30
"Львовгаз": 300 тыс. клиентов компании пользуются "Личным кабинетом"
Иллюстративное фото (УНИАН)

Клиенты компании четвертый год подряд имеют возможность контролировать свой лицевой счет онлайн

С начала года 46,5 тыс. клиентов АО "Львовгаз" зарегистрировали "Личный кабинет" на сайте 104.ua. Общее количество пользователей онлайн-сервиса составляет 300 тыс., а это 38% от общего количества клиентов компании. Об этом сообщает пресс-служба "Львовгаза".

"В течение 2019 года количество наших зарегистрированных клиентов увеличилось на 46,5 тыс.. С помощью этого сервиса удобно контролировать баланс лицевого счета, совершать онлайн-оплаты за потребленный газ, получать информационную поддержку по услугам по распределению и передаче показаний счетчиков. То, что количество пользователей среди потребителей газ Львовщины постоянно увеличивается лишь подтверждает его удобство и доступность", - отмечает и.о. начальника управления клиентского сервиса АО "Львовгаз" Оксана Ростикус.

По словам пресс-службы, клиенты "Львовгаза" четвертый год подряд имеют возможность контролировать свой лицевой счет онлайн с помощью "Личного кабинета" на сайте компании. Сервис доступен для использования не только в городах, но и в отдаленных сельских районах области, требуется лишь подключение к сети интернет. Интерфейс сервиса простой и понятный. Процедура регистрации занимает всего несколько минут. Нужно знать номер своего лицевого счета и последнюю сумму оплаты за газ.

"Специалисты "Львовгаза" постоянно работают над расширением спектра удобных услуг для потребителей газа. Следовательно, среди новых сервисов – чат-бот 7104ua в мессенджере Viber и мобильные приложения 104 Mobile и 104 Mobile Light , которые разработаны для мобильных устройств на операционных системах Android и iOS. Зарегистрировать свой "Личный кабинет" на сайте 104.ua быстро, легко и это можно сделать самостоятельно. Только нужно знать номер своего лицевого счета и последнюю сумму платежа за газ", - говорится в сообщении.

Более 85 тыс. потребителей газа Кривого Рога пользуются "Личным кабинетом" В этом году к "Ровногаз Сбыту" присоединились более тысячи новых клиентов
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