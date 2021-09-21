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Во Львове завтра будут звучать сирены: что нужно делать жителям города

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Вторник 21 сентября 2021 11:43
Во Львове завтра будут звучать сирены: что нужно делать жителям города Фото: во Львове завтра будут звучать сирены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Завтра, 22 сентября, во Львове и области будут звучать сирены. Таким образом будут проводить учебное оповещение населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Электросирены включат в период с 14:50 до 14:55. Так проверять уровень готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Инструкции для гражданских

Звучание электросирен означает сигнал "Внимание всем!”.

Услышав его, немедленно следует немедленно включить теле - и радиоприемники (телевизионные каналы “UA:Львів”, “1 Західний”, радиостанция “UA:Украинское радио 103,3 МГц) и прослушать сообщение гражданской защиты.

Сообщения гражданской защиты передаются в течение 5 минут после подачи звукового сигнала "Внимание всем!”.

"В связи с тем, что цель включения технических средств оповещения учебная, практические мероприятия отрабатываться не будут. Сохраняйте спокойствие", - добавляют в ОГА.

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