Во Львове завтра будут звучать сирены: что нужно делать жителям города
Завтра, 22 сентября, во Львове и области будут звучать сирены. Таким образом будут проводить учебное оповещение населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Электросирены включат в период с 14:50 до 14:55. Так проверять уровень готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения.
Инструкции для гражданских
Звучание электросирен означает сигнал "Внимание всем!”.
Услышав его, немедленно следует немедленно включить теле - и радиоприемники (телевизионные каналы “UA:Львів”, “1 Західний”, радиостанция “UA:Украинское радио 103,3 МГц) и прослушать сообщение гражданской защиты.
Сообщения гражданской защиты передаются в течение 5 минут после подачи звукового сигнала "Внимание всем!”.
"В связи с тем, что цель включения технических средств оповещения учебная, практические мероприятия отрабатываться не будут. Сохраняйте спокойствие", - добавляют в ОГА.