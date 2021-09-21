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У Львові завтра лунатимуть сирени: що потрібно робити жителям міста

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Вівторок 21 вересня 2021 11:43
У Львові завтра лунатимуть сирени: що потрібно робити жителям міста Фото: у Львові завтра лунатимуть сирени (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Завтра, 22 вересня, у Львові та області лунатимуть сирени. У такий спосіб будуть проводити навчальне оповіщення населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Електросирени увімкнуть в період з 14:50 год. до 14:55. Так перевірятимуть рівень готовності територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення.

Інструкції для цивільних

Звучання електросирен означає сигнал “Увага всім!”.

Почувши його негайно слід негайно увімкнути теле- та радіоприймачі (телевізійні канали “UA:Львів”, “1 Західний”, радіостанція “UA:Українське радіо” 103,3 МГц) і прослухати повідомлення цивільного захисту.

Повідомлення цивільного захисту передаються протягом 5 хвилин після подачі звукового сигналу “Увага всім!”.

"У зв’язку з тим, що мета увімкнення технічних засобів оповіщення навчальна, практичні заходи відпрацьовуватися не будуть. Зберігайте спокій", - додають в ОДА.

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