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Во Львове завтра будут звучать сирены: названа причина

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Львов, Вторник 01 июня 2021 16:57
Во Львове завтра будут звучать сирены: названа причина Фото: во Львове завтра будут звучать сирены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В среду, 2 июня, во Львове будут звучать сирены. С 14.50 до 14.55 в городе будут проверять готовность местной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Это будет учебное оповещение по сигналам гражданской защиты с включением мобильных и стационарных комплексов громкоговорящего оборудования, электрических сирен и передачи информации через телевидение и радиовещание. Практические мероприятия отрабатывать не будут", - заявили в управлении по вопросам ЧС и гражданской защиты населения.

В мэрии просят жителей города сохранять спокойствие.

Отмечается, что сирены, которые завтра прозвучат во Львове, означают сигнал "Внимание всем". Услышав этот звук, следует включить радио на станции "UA:Украинское радио" (103,3 МГц) или телевизор на каналах "UA:Львов" и "1-й Западный". На данных каналах объявят сообщение от Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Напомним, ранее в киевском метро СБУ провела антитеррористические учения, согласно легенде, террористы осуществили взрыв в подземке и захватили заложников в вагоне поезда. Пассажиров на время учений быть готовыми к ограничению движения и проверкам документов.

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