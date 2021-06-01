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У Львові завтра лунатимуть сирени: названо причину

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Львів, Вівторок 01 червня 2021 16:57
У Львові завтра лунатимуть сирени: названо причину Фото: у Львові завтра звучатимуть сирени (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У середу, 2 червня, у Львові лунатимуть сирени. З 14.50 до 14.55 у місті перевірятимуть готовність місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

"Це буде навчальне оповіщення за сигналами цивільного захисту з включенням мобільних і стаціонарних комплексів гучномовного обладнання, електричних сирен і передачі інформації через телебачення і радіомовлення. Практичні заходи відпрацьовувати не будуть", - заявили в Управлінні з питань НС та цивільного захисту населення.

У мерії просять жителів міста зберігати спокій.

Зазначається, що сирени, які завтра прозвучать у Львові, означають сигнал "Увага всім". Почувши цей звук, слід включити радіо на станції "UA:Українське Радіо" (103,3 МГц) або телевізор на каналах "UA:Львів" та "1-й Західний". На даних каналах оголосять повідомлення від Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Нагадаємо, раніше в київському метро СБУ провела антитерористичні навчання, згідно з легендою, терористи здійснили вибух у підземці і захопили заручників у вагоні поїзда. Пасажирів на час навчань бути готовими до обмеження руху і перевірок документів.

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