Во Львове заработают полсотни детсадов: названа дата

"Планируем, что после Пасхи, с 26 апреля, в городе будут работать 50 дежурных дошкольных учебных заведений. Все помещения - с соответственно обустроенными укрытиями", - написал Садовый.

По его словам, уже начинается формирование групп по 12 детей. Из соображений безопасности они будут работать в соотношении 1 воспитатель на 2-3 ребенка.

"Таким образом пребывание в садиках будет безопасным для деток, ведь ответственные смогут быстро завести детей в укрытие", - пояснил Садовый.

Он также призвал за подробной информацией обращаться в ближайшее в учреждение для дошкольников.

"Оно может не работать, но информацию о ближайшем резервном садике, к которому нужно обратятся, вам обязательно предоставят. По понятным причинам полного перечня заведений публично предоставлять не будем. Посещать очередные садики также смогут дети эвакуированные из других областей Украины", - добавил Садовый.

Получить более подробную информацию можно по телефону: 032 254 60 48.

Напомним, с 23 марта во Львовской области детским садикам разрешили возобновить работу в очном, дистанционном или смешанном формате. То есть, по своему усмотрению.

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