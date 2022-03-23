ru ua
Ср, 23 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Садикам во Львовской области разрешили возобновить работу

Новина українською →
Львовская область, Среда 23 марта 2022 11:57
Садикам во Львовской области разрешили возобновить работу Фото: детсадам во Львовской области разрешили возобновить работу (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Во Львовской области садикам разрешили возобновить работу. В очном, дистанционном или смешанном формате - каждое учреждение будет выбирать самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Львовской ОГА Максима Козицкого.

Такую рекомендацию дал департамент образования и науки ЛОВА, учтя возможности, безопасные условия и запросы родителей.

"С сегодняшнего дня детсады на Львовщине могут возобновить работу. Образовательный процесс возможен в очном, дистанционном или смешанном формате. Это определяет каждое учреждение образования самостоятельно. Соответствующее письмо уже получили руководители отделов образования территориальных общин нашей области", - написал Козицкий.

Он напомнил, что согласно постановлению №305 Кабмина, детей, которые являются внутренне перемещенными или пострадали от военных действий, в учреждения дошкольного образования могут зачислять в первую очередь.

Так, в учреждение необходимо подать заявление о зачислении ребенка, у которого есть:

  • заявление одного из родителей
  • копия свидетельства о рождении
  • медицинская справка, выданная в соответствии со статьей 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", вместе с выводом о том, что ребенок может посещать учреждение дошкольного образования.

"Важно, что при подаче заявления о зачислении ребенка в детсаду один из родителей или другой законный представитель ребенка должен предъявить оригинал документа, который подтверждает право на первоочередное зачисление ребенка, и указать его реквизиты в заявлении", - отметил Козицкий.

Он добавил, что с 14 марта для детей в возрасте от 3 до 6 лет доступна платформа с видеозанятиями детский онлайн-сад.

Проект создали Министерство образования и науки совместно с ЮНИСЕФ, чтобы занять детей познавательными и развивающими активностями. Видеоматериалы доступны на YouTube-каналах МОН и ЮНИСЕФ и на платформе MEGOGO.

Напомним, ранее стало известно, что с 14 марта, во Львове возобновили обучение для школьников 1-11 классов в онлайн-формате.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская область садик Война России против Украины
NEWS
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Гарантии и переговоры. Что стоит за словами Зеленского о возможном референдуме
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Гарантии и переговоры. Что стоит за словами Зеленского о возможном референдуме