Во Львове "заминировали" 9 бизнес-центров

Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений

Во Львове правоохранители проверяют информацию о минировании 9 бизнес-центров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Сегодня, 8 июня, в полицию поступила информация от сотрудников горячей линии города о том, что в 10:28 они получили электронное письмо с сообщением о заминировании девяти зданий бизнес-центров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, три бизнес-центра расположены на улице Научной, два - на Промышленной, другие - на улицах Зеленой, Шевченко, Богдана Хмельницкого и Героев УПА.

Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Харькове четвертый день подряд "минируют" 5 бизнес-центров.