Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Во Львове "заминировали" 9 бизнес-центров

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 15:11
Иллюстративное фото (facebook.com MVS.LVIV)
Иллюстративное фото (facebook.com MVS.LVIV)

Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений

Во Львове правоохранители проверяют информацию о минировании 9 бизнес-центров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Сегодня, 8 июня, в полицию поступила информация от сотрудников горячей линии города о том, что в 10:28 они получили электронное письмо с сообщением о заминировании девяти зданий бизнес-центров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, три бизнес-центра расположены на улице Научной, два - на Промышленной, другие - на улицах Зеленой, Шевченко, Богдана Хмельницкого и Героев УПА.

Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Харькове четвертый день подряд "минируют" 5 бизнес-центров.

В Херсонской области задержали женщину-наркодилера Директору "Львовтеплоэнерго" сообщили подозрение в халатном выполнении служебных обязанностей
Теги публикации: Львов, полиция, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцсеть Facebook заблокировала украинского художника за иллюстрации к ЧМ в РФ
Киевлян предупредили о дерзкой банде уличных грабителей (видео)
В сети показали трогательную встречу украинских бойцов возле Крыма (видео)
Лобода оставила новорожденную дочку и отправилась в Россию
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь