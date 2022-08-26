Во Львове загорелся завод: на месте пожара прогремел взрыв

Во Львове 26 августа на улице Научной вспыхнул пожар, предварительно, на заводе "Термоприбор". Через несколько минут после возгорания на месте пожара прогремел взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные издания.
Так, пожар утром вспыхнул в районе, где расположены заводы "Термоприбор" и Львовский ювелирный. Местные жители жалуются на густой дым и вонь жженой резины.
На месте происшествия работают пожарные службы.
Напомним, в ночь на пятницу, 26 августа, в центре Львова обрушился трехэтажный жилой дом. В результате спасатели эвакуировали 12 человек, среди них 4-летний ребенок.