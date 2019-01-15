У Львові затримали на хабарі начальника відділу Держаудитслужби

Фото: затримання (npu.gov.ua)

Начальника відділу Західного офісу Держаудитслужби затримали на хабарі 30 тисяч гривень

У Львові поліція викрила на хабарі начальника відділу Західного офісу Державної аудиторської служби України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.

Також правоохоронці затримали бухгалтера однієї з бюджетних установ, яка надала аудитору неправомірну вигоду за вирішення питань.

Встановлено, що керівник одного з відділу Західного офісу Державної аудиторської служби України організувала корупційну схему проведення аудиту в бюджетних установах. А зокрема, якщо працівники установ хотіли, щоб аудит пройшов без виявлення фінансових правопорушень з боку аудиторів, то співробітники установ повинні були надати останнім певну суму.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів було виявлено факти неодноразового вимагання та одержання керівником відділу Західного офісу Держслужби неправомірної вигоди. Сьогодні, 15 січня, посадовця було затримано під час одержання чергового "траншу" у сумі 30 тис. гривень.

Фото (npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Львівській області затримали директора підприємства, який намагався дати правоохоронцям хабар у розмірі 2 тисячі доларів, щоб уникнути відповідальності за розкрадання бюджетних коштів.