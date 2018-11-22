ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Во Львове задержали трех иностранцев за попытку поджечь файеры на Лычаковском кладбище

Новости » Общество    22.11.2018 - 14:50
Во Львове задержали трех иностранцев за попытку поджечь файеры на Лычаковском кладбище
Фото: Польский военный мемориал во Львове (pixabay.com)

Иностранцы пытались зажечь файеры возле места захоронений польских военных

На территории Государственного историко-культурного музея-заповедника "Лычаковское кладбище" охранники объекта задержали трех мужчин, которые пытались зажечь файеры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Львовской области.

Как отмечается, лица задержанных в настоящее время установлены - это иностранцы в возрасте 22, 24 и 26 лет. В полиции они сказали, что являются студентами.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители изъяли два использованных файера, сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Решается вопрос о сообщение иностранцам о подозрении в совершении этого преступления и избрании для них меры пресечения.

По словам депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, задержанные иностранцы - польские студенты. Они "пытались совершить диверсию путем поджога файеров на одном из полей кладбища, возле места польских военных захоронений".

Во Львове задержали трех иностранцев за попытку поджечь файеры на Лычаковском кладбищеРанее РБК-Украина сообщало, что президент Польши Анджей Дуда попросил президента Украины Петра Порошенко вмешаться в дело "Мемориала орлят" во Львове.

Напомним, в марте на территории "Мемориала орлят" во Львове бросили взрывчатку. Позже СБУ задержала двух исполнителей взрыва, которые также подожгли польский туристический автобус.

Полиция открыла дело по факту пожара в больнице во Львове Во Львове "скорая" въехала в ограждение пешеходного перехода, есть пострадавшие
Новости Украины ЛьвовЛьвовхулиганство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь