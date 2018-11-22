Во Львове задержали трех иностранцев за попытку поджечь файеры на Лычаковском кладбище

Фото: Польский военный мемориал во Львове (pixabay.com)

Иностранцы пытались зажечь файеры возле места захоронений польских военных

На территории Государственного историко-культурного музея-заповедника "Лычаковское кладбище" охранники объекта задержали трех мужчин, которые пытались зажечь файеры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Львовской области.

Как отмечается, лица задержанных в настоящее время установлены - это иностранцы в возрасте 22, 24 и 26 лет. В полиции они сказали, что являются студентами.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители изъяли два использованных файера, сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Решается вопрос о сообщение иностранцам о подозрении в совершении этого преступления и избрании для них меры пресечения.

По словам депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, задержанные иностранцы - польские студенты. Они "пытались совершить диверсию путем поджога файеров на одном из полей кладбища, возле места польских военных захоронений".

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Польши Анджей Дуда попросил президента Украины Петра Порошенко вмешаться в дело "Мемориала орлят" во Львове.

Напомним, в марте на территории "Мемориала орлят" во Львове бросили взрывчатку. Позже СБУ задержала двух исполнителей взрыва, которые также подожгли польский туристический автобус.