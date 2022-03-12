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У Львові затримали сепаратиста з ОРДЛО: намагався перетнути кордон

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Львівська область, Субота 12 березня 2022 22:29
У Львові затримали сепаратиста з ОРДЛО: намагався перетнути кордон На кордоні з Польщею затримали сепаратиста (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Львівській області затримали колишнього сепаратиста, який намагався перетнути кордон з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Повідомляється, що патруль на прикордонному пункті Смільниця затримав порушника, який хотів незаконно перетнути кордон з Польщею. У затриманого при собі виявився кухонний ніж і заточка.

А при перевірці документів з'ясувалося, що порушником виявився громадянин України 1996 року народження, який раніше проходив служби в одному з військових підрозділів на тимчасово окупованій частині Донецької області.

За що був раніше засуджений.

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