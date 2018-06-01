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Во Львове на взятке разоблачили служащего миграционной службы

НовостиПроисшествия    01.06.2018 - 18:54
Фото: изъятые средства (npu.gov.ua)
Фото: изъятые средства (npu.gov.ua)

Фигуранта задержали в рабочем кабинете во время получения 10 тысяч гривен неправомерной выгоды

Во Львове на взятке разоблачили служащего миграционной службы. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции.

Как сообщается, полицейские задержали фигуранта в рабочем кабинете во время получения 10 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Отмечается, что оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции задокументировали схему "дополнительного заработка", организованную главным специалистом одного из районных отделений Главного управления Государственной миграционной службы Украины во Львовской области.

Правоохранители установили, что за ускорение выдачи заграничного паспорта главный специалист требовал 10 тысяч гривен взятки.

Фото: место задержания
Правоохранители задержали фигуранта в рабочем кабинете во время получения обусловленной суммы неправомерной выгоды.

Напомним, ранее сообщалось, что в Смеле (Черкасская обл.) правоохранители разоблачили местную жительницу на распространении сепаратистских материалов.

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Теги публикации: Львов, полиция, взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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