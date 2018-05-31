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Інтерв'ю

У Черкаській області СБУ блокувала розповсюдження сепаратистських брошур

НовиниНадзвичайні події    31.05.2018 - 22:31
Фото: сепаратистські матеріали (ssu.gov.ua)
Фото: сепаратистські матеріали (ssu.gov.ua)

Правоохоронці виявили понад 200 примірників сепаратистських брошур

У Смілі (Черкаська обл.) правоохоронці викрили місцеву мешканку на розповсюдженні сепаратистських матеріалів. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ). 

"Правоохоронці встановили, що зловмисниця виготовляла брошури "Русская весна", інформацію вона підбирала в мережі Інтернет на антиукраїнських ресурсах. Потім вона розповсюджувала роздруковані на принтері "агітки" серед проросійськи налаштованих мешканців міста", - йдеться у повідомленні.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили понад 200 примірників сепаратистських брошур.

 

Фото: сепаратистські матеріали (ssu.gov.ua)

Наразі відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 29 травня співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили жительку Одеси, яка через російські соцмережі поширювала антиукраїнські матеріали.

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Теги публікації: Служба безпеки України, сепаратизм  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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