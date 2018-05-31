У Черкаській області СБУ блокувала розповсюдження сепаратистських брошур

Правоохоронці виявили понад 200 примірників сепаратистських брошур

У Смілі (Черкаська обл.) правоохоронці викрили місцеву мешканку на розповсюдженні сепаратистських матеріалів. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

"Правоохоронці встановили, що зловмисниця виготовляла брошури "Русская весна", інформацію вона підбирала в мережі Інтернет на антиукраїнських ресурсах. Потім вона розповсюджувала роздруковані на принтері "агітки" серед проросійськи налаштованих мешканців міста", - йдеться у повідомленні.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили понад 200 примірників сепаратистських брошур.

Фото: сепаратистські матеріали (ssu.gov.ua)

Наразі відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 29 травня співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили жительку Одеси, яка через російські соцмережі поширювала антиукраїнські матеріали.