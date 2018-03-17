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Интервью

Во Львове на взятке в 105 тыс. гривен задержан глава райадминистрации

НовостиПроисшествия    17.03.2018 - 15:25
Фото: задержания главы РГА во Львове (Нацполиция)
Фото: задержания главы РГА во Львове (Нацполиция)

Чиновник требовал взятки за невмешательство в хозяйственную деятельность предпринимателей

Во Львове правоохранители задержали председателя одной из районных государственных администраций на взятке в 105 тысяч гривен. Об этом в субботу, 17 марта 2018 года, сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции.

В частности, указано, что чиновник "зарабатывал" на решении разного рода вопросов, в том числе и в вопросе трудоустройства в органы местного самоуправления.

"Неправомерную выгоду он требовал и получал за невмешательство в хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования, работающих на территории района. А также решал вопросы трудоустройства граждан в органы местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства должностным лицом 105 тысяч гривен неправомерной выгоды за решение аналогичных вопросов. Злоумышленник отметил, что указанная сумма должна быть перечислена за оказание определенных услуг личного характера.

По данным ведомства, 16 марта во Львове силовики задержали главу районной администрации. Правоохранители изъяли подтверждающую квитанцию о проведении расчетов за услуги на указанную сумму, которую чиновник получил в качестве взятки. Кроме квитанции, правоохранители дополнительно изъяли и деньги.

 

Фото: задержание на взятке председателя РГА во Львове (Нацполиция)

Сейчас продолжаются процессуальные мероприятия, решается вопрос о задержании фигуранта дела в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. За совершение этого преступления председателю РГА может грозить лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее во Львовской области к 6,5 годам тюремного заключения за взяточничество был осужден мэр одного из городов.

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Теги: Львов, Районная государственная администрация, взятка, Задержание
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