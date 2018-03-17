У Львові на хабарі в 105 тис. гривень затримали голову райадміністрації

У Львові правоохоронці затримали голову однієї з районних державних адміністрацій на хабарі в 105 тисяч гривень. Про це в суботу, 17 березня 2018 року, повідомляє прес-служба Департаменту захисту економіки Національної поліції.

Зокрема зазначено, що чиновник "заробляв" на вирішені різного роду питань, у тому числі й питанні працевлаштування в органи місцевого самоврядування.

"Неправомірну вигоду він вимагав та одержував за невтручання у господарську діяльність суб’єктів господарювання, що працюють на території району. А також вирішував питання працевлаштування громадян в органи місцевого самоврядування", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці задокументували факт вимагання посадовцем 105 тисяч гривень неправомірної вигоди за вирішення аналогічних питань. Зловмисник зазначив, що вказана суму має бути перерахована за надання певних послуг особистого характеру.

За даними відомства, 16 березня у Львові силовики затримали голову районної адміністрації. Правоохоронці вилучили підтверджуючу квитанцію про проведення розрахунків за послуги на вказану суму, яку чиновник отримав у якості хабара. Окрім квитанції, правоохоронці додатково вилучили й гроші.

Фото: затримання на хабарі голови РДА у Львові (Нацполіція)

Наразі тривають процесуальні заходи, вирішується питання затримання фігуранта справи в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. За вчинення цього злочину голові РДА може загрожувати позбавленням волі на строк до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Львівській області до 6,5 років ув'язнення за хабарництво було засуджено мера одного з міст.