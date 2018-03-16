У Львівській області до 6,5 років ув'язнення засуджено мера одного з міст

Згідно з рішенням суду мера одного з міст у Львівській області, а також юрисконсульта міськради, який виконував роль посередника, засудили до 6,5 і до 5,5 років позбавлення волі відповідно. Про це повідомляє прес-служба Нацполиции у Львівській області.

Зокрема, згідно з повідомленням, мер і його помічник були затримані під час одержання 18 тисяч гривень хабара.

Як пояснюють правоохоронці, мер одного з міст організував злочинну "схему" незаконного збагачення. З метою наживи він допомагав з орендою комунального майна з наступним першочерговим правом викупу. До злочину він залучив посередника - юрисконсульта міськради.

Зловмисників затримали ще в серпні 2015 року, під час одержання 18 тис. гривень хабара. Хабар вони отримали за надання в оренду офісного приміщення та зменшення орендної плати, а також за можливість подальшого викупу об'єкта нерухомості. Затримали обох на виході з приміщення міської ради.

Після збору всіх необхідних доказів, в кінці листопада 2015 року, справу було направлено до суду.

Фото: Прес-служба Нацполіції України

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, правоохоронці викрили злочинну схему розкрадання коштів державного бюджету і знайшли осіб, які її організували. Сума коштів, якою заволоділи підозрювані, та сума завданих збитків становить понад 11,2 млн гривень.