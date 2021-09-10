Во Львове на выходных откроют два дополнительных центра вакцинации
Во Львове приняли решение открыть два дополнительных центра вакцинации. Они заработают уже в эти выходные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Varta1".
Решение приняли на заседании городского штаба по противодействию коронавирусу.
Так в субботу и в воскресенье во Львове будут работать еще два центра вакцинации - с 10:00 до 15:00 по следующим адресам:
- Лицей Львовский, ул. Лисеницкая, 3
- Львовская общеобразовательная школа №43, ул. Масарика, 9.
Кроме того, в городе вакцинируют от коронавируса по следующим адресам:
С понедельника по пятницу (6-10 сентября), с 15:00 до 18:30:
- Forum Lviv, ул. Под Дубом, 7Б-для 2 дозы вакцинации Moderna
- Victoria Gardens, вул. Кульпарковская, 226а - вакцинация Pfizer и AstraZeneca.
В субботу, 11 сентября, с 10:00 до 15:00:
- Forum Lviv, ул. Под Дубом, 7б
- Центр Довженко, проспект Красной Калины, 81
- Клиника IQmed, ул. Липовая Аллея, 15
- Народный дом Брюховичи, ул. В. Ивасюка, 2.
Здесь будут вакцинировать вакциной Moderna, исключительно для 2 дозы.
- Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226а
Здесь будут вакцинировать вакциной AstraZeneca и Coronavac.
- гипермаркет "Эпицентр", вул. Городоцька, 302
- гипермаркет "Эпицентр", ул. Б. Хмельницкого, 188 А.
Здесь будут вакцинировать вакциной Pfizer.
- Рясне-Русское, пл. Независимости, 1, офис Львовской общины, 2 этаж
- Рудно - Народный Дом
- Лисиничи - ул. Т. Шевченко, 48, 2 эт., офис Львовской общины
- Дубляны - ул. Шевченко, 4, 2 эт., офис Львовской общины
- Грибовичи - ул. Мира, 1, офис Львовской общины
- Винники - ул. Галицкая, 20.
Здесь будут вакцинировать вакциной Moderna для 2 дозы.
В воскресенье, 12 сентября, с 10:00 до 15:00:
- Forum Lviv, ул. Под Дубом, 7б
- Центр Довженко, проспект Красной Калины, 81
- Клиника IQmed, ул. Липовая Аллея, 15
- Народный дом Брюховичи, ул. В.Ивасюка, 2.
Здесь будут вакцинировать вакциной Moderna, исключительно для 2 дозы.
- Victoria Gardens, вул. Кульпарковская, 226а.
Здесь будут вакцинировать вакциной AstraZeneca и Coronavac.
- гипермаркет "Эпицентр", вул. Городоцкая, 302
- гипермаркет "Эпицентр", ул. Б. Хмельницкого, 188 А.
Здесь будут вакцинировать вакциной Pfizer.