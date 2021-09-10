У Львові на вихідних відкриють два додаткові центри вакцинації

У Львові прийняли рішення відкрити два додаткові центри вакцинації. Вони запрацюють уже цими вихідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Varta1" .

Рішення прийняли на засіданні міського штабу з протидії коронавірусу.

Так у суботу та у неділю у Львові працюватимуть ще два центри вакцинації - з 10:00 до 15:00 год за такими адресами:

Ліцей Львівський, вул. Лисеницька, 3

Львівська загальноосвітня школа №43, вул. Масарика, 9.

Крім того, у місті вакцинують від коронавірусу за такими адресами:

З понеділка до п‘ятниці (6-10 вересня), з 15:00 до 18:30:

Forum Lviv, вул. Під Дубом, 7б - для 2 дози вакцинації Moderna

Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226а - вакцинація Pfizer та AstraZeneca.

У суботу, 11 вересня, з 10:00 до 15:00:

Forum Lviv, вул. Під Дубом, 7б

Центр Довженка, проспект Червоної Калини, 81

Клініка IQmed, вул. Липова Алея, 15

Народний дім Брюховичі, вул. В. Івасюка, 2.

Тут будуть вакцинувати вакциною Moderna, виключно для 2 дози.

Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226а

Тут будуть вакцинувати вакциною AstraZeneca та Coronavac.

гіпермаркет "Епіцентр", вул. Городоцька, 302

гіпермаркет "Епіцентр", вул. Б.Хмельницького, 188 а.

Тут будуть вакцинувати вакциною Pfizer.

Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1, офіс Львівської громади, 2 поверх

Рудно - Народний Дім

Лисиничі - вул. Т. Шевченка, 48, 2 пов., офіс Львівської громади

Дубляни - вул. Шевченка, 4, 2 пов., офіс Львівської громади

Грибовичі - вул. Миру, 1, офіс Львівської громади

Винники - вул. Галицька, 20.

Тут будуть вакцинувати вакциною Moderna для 2 дози.

У неділю, 12 вересня, з 10:00 до 15:00:

Forum Lviv, вул. Під Дубом, 7б

Центр Довженка, проспект Червоної Калини, 81

Клініка IQmed, вул. Липова Алея, 15

Народний дім Брюховичі, вул. В. Івасюка, 2.

Тут будуть вакцинувати вакциною Moderna, виключно для 2 дози.

Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226а.

Тут будуть вакцинувати вакциною AstraZeneca та Coronavac.

гіпермаркет "Епіцентр", вул. Городоцька, 302

гіпермаркет "Епіцентр", вул. Б.Хмельницького, 188 а.

Тут будуть вакцинувати вакциною Pfizer.