У Львові на вихідних відкриють два додаткові центри вакцинації
У Львові прийняли рішення відкрити два додаткові центри вакцинації. Вони запрацюють уже цими вихідними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Varta1".
Рішення прийняли на засіданні міського штабу з протидії коронавірусу.
Так у суботу та у неділю у Львові працюватимуть ще два центри вакцинації - з 10:00 до 15:00 год за такими адресами:
- Ліцей Львівський, вул. Лисеницька, 3
- Львівська загальноосвітня школа №43, вул. Масарика, 9.
Крім того, у місті вакцинують від коронавірусу за такими адресами:
З понеділка до п‘ятниці (6-10 вересня), з 15:00 до 18:30:
- Forum Lviv, вул. Під Дубом, 7б - для 2 дози вакцинації Moderna
- Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226а - вакцинація Pfizer та AstraZeneca.
У суботу, 11 вересня, з 10:00 до 15:00:
- Forum Lviv, вул. Під Дубом, 7б
- Центр Довженка, проспект Червоної Калини, 81
- Клініка IQmed, вул. Липова Алея, 15
- Народний дім Брюховичі, вул. В. Івасюка, 2.
Тут будуть вакцинувати вакциною Moderna, виключно для 2 дози.
- Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226а
Тут будуть вакцинувати вакциною AstraZeneca та Coronavac.
- гіпермаркет "Епіцентр", вул. Городоцька, 302
- гіпермаркет "Епіцентр", вул. Б.Хмельницького, 188 а.
Тут будуть вакцинувати вакциною Pfizer.
- Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1, офіс Львівської громади, 2 поверх
- Рудно - Народний Дім
- Лисиничі - вул. Т. Шевченка, 48, 2 пов., офіс Львівської громади
- Дубляни - вул. Шевченка, 4, 2 пов., офіс Львівської громади
- Грибовичі - вул. Миру, 1, офіс Львівської громади
- Винники - вул. Галицька, 20.
Тут будуть вакцинувати вакциною Moderna для 2 дози.
У неділю, 12 вересня, з 10:00 до 15:00:
- Forum Lviv, вул. Під Дубом, 7б
- Центр Довженка, проспект Червоної Калини, 81
- Клініка IQmed, вул. Липова Алея, 15
- Народний дім Брюховичі, вул. В. Івасюка, 2.
Тут будуть вакцинувати вакциною Moderna, виключно для 2 дози.
- Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226а.
Тут будуть вакцинувати вакциною AstraZeneca та Coronavac.
- гіпермаркет "Епіцентр", вул. Городоцька, 302
- гіпермаркет "Епіцентр", вул. Б.Хмельницького, 188 а.
Тут будуть вакцинувати вакциною Pfizer.