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Во Львове вблизи перекрестка сбили водителя электросамоката, он в реанимации

Автор: Инна Собора

Во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием электросамоката. Его водитель попал в больницу в реанимацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Авария произошла на улице Княгини Ольги во Львове.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW Х4, 38-летняя жительница Львова, совершила наезд на 21-летнего водителя электросамоката, также местного жителя.

"Пострадавший с тяжелыми травмами госпитализирован, он находится в реанимации", - говорится в сообщении.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото: во Львове сбили водителя электросамоката (facebook.com/MVS.LVIV)

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ДТПЛьвовсамокат