Во Львове ужесточили карантинные меры

Во Львове городская комиссия по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение об ужесточении ограничительных мер на время карантина. Об этом во время брифинга заявил мэр Львова Андрей Садовой, передает РБК-Украина.

По его словам, со 2 апреля вводится обязательный масочный режим во всех магазина, запрет на пикники в парках, а также закрывают детские площадки.

"Относительно работы супермаркетов и продуктовых магазинов. С завтрашнего дня обязательно заходить только в масках. Категорически запрещаем родителям с детьми гулять на детских площадках, потому что это зона риска. На спортивных площадках разрешено заниматься только, если там находится один человек. На пятницу-субботу будет усилена работа "муниципальной стражи" и полиции по патрулированию парков, скверов", - сообщил Садовой.

Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине официально подтверждены 669 случаев коронавируса. Из них 120 были выявлены за последние сутки. Во Львовской области подтвердили 6 случаев COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в связи с распространением коронавируса ужесточают карантинные меры в Ивано-Франковске. В частности, со 2 апреля ограничивают въезд в город. Также вводится ограничение на пользование детскими, игровыми и спортивными площадками, а также запрет на посещение парков и разведение костров на улице.