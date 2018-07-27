Во Львове ущерб от свалки в парке оценили в 110 млн гривен

Правоохранители начали расследовать факт загрязнения 240 кв. м территории парка

Во Львове правоохранители начали расследовать факт загрязнения 240 кв. м территории парка "Снопковский". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Прокуратура Львовской области на основании материалов Государственной экологической инспекции 26 июля внесла сведения в ЕРДР по факту загрязнения территории вблизи улиц Зеленая-Липовая Аллея и на территории парка "Снопковский", по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 239 УК Украины (загрязнение и порча земель).

Правоохранители установили, что на территории площадью 240 кв. м организовали несанкционированную свалку бытового и строительного мусора, чем нанесли ущерб окружающей среде на сумму 110,7 млн гривен.

Отметим, что в настоящее время в зарегистрированном уголовном производстве продолжается досудебное расследование.

В прокуратуре объяснили, что согласно действующему законодательству, в случае доказательства вины, злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в начале июня Европейский банк реконструкции и развития и международные доноры выделили Львову 35 млн евро для рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Грибовичах.