У Львові збиток від звалища в парку оцінили в 110 млн гривень

Правоохоронці почали розслідувати факт забруднення 240 кв. м території парку

У Львові правоохоронці почали розслідувати факт забруднення 240 кв. м території парку "Снопківський". Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Прокуратура Львівської області на підставі матеріалів Державної екологічної інспекції 26 липня внесла відомості в ЕРДР за фактом забруднення території поблизу вулиць Зелена-Липова Алея і на території парку "Снопківський", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 239 КК України (забруднення і псування земель).

Правоохоронці встановили, що на території площею 240 кв. м організували несанкціоноване звалище побутового та будівельного сміття, чим завдали шкоди навколишньому середовищу на суму 110,7 млн ​​гривень.

Відзначимо, що в даний час в зареєстрованому кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

У прокуратурі пояснили, що згідно з чинним законодавством, в разі доведення провини, зловмисникам загрожує покарання у вигляді штрафу до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, на початку червня Європейський банк реконструкції і розвитку і міжнародні донори виділили Львову 35 млн євро для рекультивації полігону твердих побутових відходів в Грибовичах.