Во Львове суд арестовал автора граффити, который ранил полицейского

Полицейский получил ножевое ранение во время задержания мужчин, которые наносили на фасад дома надпись "Кто заказал Катя Гандзюк?"

Галицкий районный суд города Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога подозреваемому в нападении с ножом на полицейского во время задержания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Инцидент произошел 17 августа 2018 года во Львове во время задержания двух мужчин, которые аэрозольной краской наносили надпись "Кто заказал Катю Гандзюк?" на фасад дома на улице Ковжуна.

Увидев правоохранителей, мужчины начали убегать и во время задержания один из них ударил капитана полиции ножом.

При процессуальном руководстве Львовской местной прокуратуры №1 сотрудники Нацполиции сообщили о подозрении 20-летнему львовянину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, львовского полицейского Владимира Костомаху, который получил ножевое ранение во время задержания двух мужчин за нанесение граффити, наградили оружием и служебным жильем.