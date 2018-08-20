У Львові суд арештував автора графіті, який поранив поліцейського

Правоохоронець отримав ножове поранення під час затримання чоловіків, які наносили на фасад будинку напис "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Галицький районний суд міста Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави підозрюваному у нападі з ножем на поліцейського під час затримання. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Інцидент стався 17 серпня 2018 року у Львові під час затримання двох чоловіків, які аерозольною фарбою наносили напис "Хто замовив Катю Гандзюк?" на фасад будинку на вулиці Ковжуна.

Побачивши правоохоронців, чоловіки почали тікати та під час затримання один з них вдарив капітана поліції ножем.

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 працівники Нацполіції повідомили про підозру 20-річному львів’янину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, львівського поліцейського Володимира Костомаху, який отримав ножове поранення під час затримання двох чоловіків за нанесення графіті, нагородили зброєю і службовим житлом.