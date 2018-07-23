Во Львове столкнулись маршрутка и автомобиль, пострадали двое подростков

Также за медицинской помощью обратился пассажир автомобиля

Сегодня, 23 июля, во Львове на улице Тарнавского столкнулись маршрутка и легковушка, в результате чего пострадало трое человек, среди них двое подростков. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львове.

Так, столкнулись маршрутный автобус "Эталон" и автомобиль "Рено Логан". В результате столкновения за медицинской помощью обратились пассажир легковушки - 21-летний львовянин и двое пассажиров маршрутного такси в возрасте 12 и 14 лет, также жители Львова.

"После оказания им медицинской помощи все были отпущены домой", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации.

Напомним, что сегодня в городе Стрый (Львовская область) водитель микроавтобуса сбил семилетнюю девочку.

Водитель микроавтобуса "Фольксваген" совершил наезд на семилетнюю девочку-пешехода, местную жительницу. В результате наезда ребенок был госпитализирован в реанимацию.