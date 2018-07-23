У Львові зіткнулись маршрутка та автомобіль, постраждало двоє підлітків

Новини Надзвичайні події 23.07.2018 - 18:22
Іллюстративне фото (РБК-Україна)
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також за медичною допомогою звернувся пасажир автомобіля

Сьогодні, 23 липня, у Львові на вулиці Тарнавського зіткнулись маршрутка та легковик, внаслідок чого постраждало троє людей, серед них двоє підлітків. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Львові.

Так, зіткнулись маршрутний автобус "Еталон" та автомобіль "Рено Логан". Внаслідок зіткнення за медичною допомогою звернулись пасажир легковика - 21-річний львів’янин та двоє пасажирів маршрутного таксі віком 12 та 14 років, також мешканці Львова.

"Після надання їм медичної допомоги усі були відпущені додому", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.

Нагадаємо, що сьогодні у місті Стрий (Львівська область) водій мікроавтобуса збив семирічну дівчинку.

Водій мікроавтобуса "Фольксваген" скоїв наїзд на семирічну дівчинку-пішохода, місцеву мешканку. Внаслідок наїзду дитина  була госпіталізована у реанімацію.

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