Во Львове снова сообщили о "минировании" нескольких бизнес-центров

Из бизнес-центров эвакуировали людей
Во Львове аноним снова сообщил о "минировании" бизнес-центров. На этот раз пяти. Об этом сообщили на "Горячей линии города Львов".
"Сообщение о минировании бизнес-центров по следующим адресам:
ул. Шевченко 111;
ул. Промышленная 50-52;
ул. Б. Хмельницкого 176;
ул. Научная 7а-7б;
ул. Героев УПА, 73.
На месте работают взрывотехники. Из бизнес-центров эвакуировали людей.
Напомним, 29 мая в полицию поступила информация о "минировании" пяти бизнес-центров во Львове. В ходе проверки сообщение оказалось ложным. На следующий день, 30 мая, аноним сообщил о заминировании уже девять львовских бизнес-центров. Однако во время проверки правоохранители также не нашли взрывоопасных предметов.