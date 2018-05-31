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Интервью

Во Львове снова сообщили о "минировании" нескольких бизнес-центров

НовостиПроисшествия    31.05.2018 - 10:58
Иллюстративное фото (facebook.com/portal.lviv.ua)
Иллюстративное фото (facebook.com/portal.lviv.ua)

Из бизнес-центров эвакуировали людей

Во Львове аноним снова сообщил о "минировании" бизнес-центров. На этот раз пяти. Об этом сообщили на "Горячей линии города Львов".

"Сообщение о минировании бизнес-центров по следующим адресам:

ул. Шевченко 111; 

ул. Промышленная 50-52;

ул. Б. Хмельницкого 176; 

ул. Научная 7а-7б;

ул. Героев УПА, 73. 

На месте работают взрывотехники. Из бизнес-центров эвакуировали людей.

Напомним, 29 мая в полицию поступила информация о "минировании" пяти бизнес-центров во Львове. В ходе проверки сообщение оказалось ложным. На следующий день, 30 мая, аноним сообщил о заминировании уже девять львовских бизнес-центров. Однако во время проверки правоохранители также не нашли взрывоопасных предметов.

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Теги публикации: Львов, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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