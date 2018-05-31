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У Львові знову повідомили про "замінування" кількох бізнес-центрів

НовиниНадзвичайні події    31.05.2018 - 10:58
Ілюстративне фото (facebook.com/portal.lviv.ua)
Ілюстративне фото (facebook.com/portal.lviv.ua)

З бізнес-центрів евакуювали людей

У Львові анонім знову повідомив про "замінування" бізнес-центрів. На цей раз п'яти. Про це повідомили на "Гарячої лінії міста Львів".

"Повідомлення про мінування бізнес-центрів за такими адресами:

вул. Шевченка 111;

вул. Промислова, 50-52;

вул. Б. Хмельницького 176;

вул. Наукова 7а-7б;

вул. Героїв УПА, 73.

На місці працюють вибухотехніки. З бізнес-центрів евакуювали людей.

Нагадаємо, 29 травня в поліцію надійшла інформація про "замінування" п'яти бізнес-центрів у Львові. В ході перевірки повідомлення виявилося неправдивим. На наступний день, 30 травня, анонім повідомив про замінування вже дев'ять львівських бізнес-центрів. Однак під час перевірки правоохоронці також не знайшли вибухонебезпечних предметів.

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Теги публікації: Львів, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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