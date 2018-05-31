У Львові знову повідомили про "замінування" кількох бізнес-центрів

Нагадаємо, 29 травня в поліцію надійшла інформація про "замінування" п'яти бізнес-центрів у Львові. В ході перевірки повідомлення виявилося неправдивим. На наступний день, 30 травня, анонім повідомив про замінування вже дев'ять львівських бізнес-центрів. Однак під час перевірки правоохоронці також не знайшли вибухонебезпечних предметів.

У Львові анонім знову повідомив про "замінування" бізнес-центрів. На цей раз п'яти. Про це повідомили на " Гарячої лінії міста Львів ".

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