У Львові знову повідомили про "замінування" кількох бізнес-центрів

З бізнес-центрів евакуювали людей
У Львові анонім знову повідомив про "замінування" бізнес-центрів. На цей раз п'яти. Про це повідомили на "Гарячої лінії міста Львів".
"Повідомлення про мінування бізнес-центрів за такими адресами:
вул. Шевченка 111;
вул. Промислова, 50-52;
вул. Б. Хмельницького 176;
вул. Наукова 7а-7б;
вул. Героїв УПА, 73.
На місці працюють вибухотехніки. З бізнес-центрів евакуювали людей.
Нагадаємо, 29 травня в поліцію надійшла інформація про "замінування" п'яти бізнес-центрів у Львові. В ході перевірки повідомлення виявилося неправдивим. На наступний день, 30 травня, анонім повідомив про замінування вже дев'ять львівських бізнес-центрів. Однак під час перевірки правоохоронці також не знайшли вибухонебезпечних предметів.