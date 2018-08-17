Во Львове парализовано движение транспорта в результате ливня

Во Львове в результате ливня затопило улицы города, в связи с чем движение транспорта парализовано. В некоторых районах города выпал также град, передает Львовский портал.

Отмечается, что больше всего воды "стоит" на Привокзальной, Сахарова и Глубокой. В связи с грозой приостановлено движение городских трамваев и троллейбусов.

Как сообщили во Львовском городском совете, сейчас все коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды в городе. Из-за сверхсуточного количества осадков подтоплено десяток улиц.

Фото: последствия ливня во Львове (facebook.com/igor.zinkevych)

"В настоящее время приостановлено движение трамваев. На все адреса, где есть подтопления и заиливания, выехали коммунальные службы. Последствия непогоды будут оперативно ликвидированы", - добавили в горсовете.

Уточнили, что на ул. Сахарова является подтопления, сейчас там от заиления чистят дождеприемники. На ул. Родниковая вода уже спадает. Также есть подтопления на ул. Городоцкой, 12, на пр. Чорновола.

"На улице Торфяной, 26 подтопило первый этаж дома, где размещены офисные помещения. Вероятно, здесь будут задействованы службы „Львовводоканала“, чтобы выкачать воду", - сообщила Ирина Маруняк, директор депаратмента жилищного хозяйства и инфраструктуры.

Она добавила, что также есть подтопления на улицах Петлюры, Выговского. Из-за того что одновременно выпало большое количество осадков, случилось загрязнение дождеприемников. На проспекте Чорновола есть места, где сорвало люки.

Напомним, 16 августа 2018 года в Киеве из-за ночной грозы было повалено 200 деревьев и 5 опор электропередач. Также в результате непогоды серьезно повреждены кровли и фасады 5 домов. Кроме того, в КГГА сообщили о подтоплении на улицах Елены Телиги и Щусева, в столице возникли проблемы с движением транспорта.