Во Львове в результате авиаудара пострадала школа: жертв нет

В субботу, 26 марта, по Львову российские оккупанты совершили ракетный удар. Вследствие этого в одной из школ разбились окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Андрея Садового.

"Я в одной из львовских школ, которая находится недалеко от объекта куда попали ракеты. Окна повылетали, но люди все живы. Это самое главное", - сказал Садовый.

Отмечается, что никто из людей не пострадал.

Также вблизи места авиаудара в школе повылетали окна.

Сообщается, что в результате авиаудара произошел пожар на промышленном объекте, где хранилось топливо.

Ранее мы сообщали, что в результате ракетного удара пострадали пять человек.

Также мы писали, что Подоляк отреагировал на удар по Львову.

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