Во Львове в результате авиаудара пострадала школа: жертв нет

В субботу, 26 марта, по Львову российские оккупанты совершили ракетный удар. Вследствие этого в одной из школ разбились окна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Андрея Садового.
Сообщается, что в результате авиаудара произошел пожар на промышленном объекте, где хранилось топливо.
Также вблизи места авиаудара в школе повылетали окна.
Отмечается, что никто из людей не пострадал.
"Я в одной из львовских школ, которая находится недалеко от объекта куда попали ракеты. Окна повылетали, но люди все живы. Это самое главное", - сказал Садовый.
Ранее мы сообщали, что в результате ракетного удара пострадали пять человек.
Также мы писали, что Подоляк отреагировал на удар по Львову.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!