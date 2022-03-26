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Во Львове в результате авиаудара пострадала школа: жертв нет

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Львов, Суббота 26 марта 2022 20:33
Во Львове в результате авиаудара пострадала школа: жертв нет Ракетный удар по Львову (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В субботу, 26 марта, по Львову российские оккупанты совершили ракетный удар. Вследствие этого в одной из школ разбились окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Андрея Садового.

Сообщается, что в результате авиаудара произошел пожар на промышленном объекте, где хранилось топливо.

Также вблизи места авиаудара в школе повылетали окна.

Отмечается, что никто из людей не пострадал.

"Я в одной из львовских школ, которая находится недалеко от объекта куда попали ракеты. Окна повылетали, но люди все живы. Это самое главное", - сказал Садовый.

Ранее мы сообщали, что в результате ракетного удара пострадали пять человек.

Также мы писали, что Подоляк отреагировал на удар по Львову.

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