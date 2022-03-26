У Львові внаслідок авіаудару постраждала школа: жертв немає

У суботу, 26 березня, по Львову російські окупанти здійснили ракетний удар. Внаслідок цього в одній зі шкіл розбились вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Андрія Садового.

"Я в одній із львівських шкіл, яка знаходиться неподалік обєкту куди влучили ракети. Вікна повилітали, але люди усі живі. Це найголовніше", - сказав Садовий.

Зазначається, що ніхто з людей не постраждав.

Також поблизу місця авіаудару у школі повилітали вікна.

Повідомляється, що внаслідок авіаудару сталася пожежа на промисловому об'єктів, де зберігалося паливо.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок ракетного удару постраждали п'ятеро людей.

Також ми писали, що Подоляк відреагував на удар по Львову.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!