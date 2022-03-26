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У Львові внаслідок авіаудару постраждала школа: жертв немає

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Львів, Субота 26 березня 2022 20:33
У Львові внаслідок авіаудару постраждала школа: жертв немає Ракетний удар по Львову (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У суботу, 26 березня, по Львову російські окупанти здійснили ракетний удар. Внаслідок цього в одній зі шкіл розбились вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Андрія Садового.

Повідомляється, що внаслідок авіаудару сталася пожежа на промисловому об'єктів, де зберігалося паливо.

Також поблизу місця авіаудару у школі повилітали вікна.

Зазначається, що ніхто з людей не постраждав.

"Я в одній із львівських шкіл, яка знаходиться неподалік обєкту куди влучили ракети. Вікна повилітали, але люди усі живі. Це найголовніше", - сказав Садовий.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок ракетного удару постраждали п'ятеро людей.

Також ми писали, що Подоляк відреагував на удар по Львову.

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