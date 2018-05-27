У Львові викрили на хабарі керівника райвідділу поліції

Зловмисників затримали під час отримання всієї суми неправомірної вигоди

Одного з керівників Сихівського райвідділу поліції Львова та двох його підлеглих співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі 26 травня. Про це інформує сайт СБУ.

Зловмисників затримали під час одержання всієї суми хабара.

"Оперуповноважений, слідчий і один з керівників Сихівського відділу поліції вимагали з місцевої жительки п'ять тисяч доларів США. За ці гроші вони обіцяли перекваліфікувати статтю "умисне вбивство", за якої підозрюється її батько, на менш тяжку статтю Кримінального кодексу", - заявили в прес-центрі.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.

Наголошується, що зараз вирішується питання оголошення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, правоохоронці Києва затримали 18 осіб, що провокували конфлікти у НСК "Олімпійський".