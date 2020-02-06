Во Львове разоблачили "сотрудника" СБУ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Гражданин действовал в сговоре с сотрудником СБУ

Следователи Государственного бюро расследований, расположенного во Львове, совместно с оперативными сотрудниками Главного управления внутренней безопасности СБУ во время получения взятки разоблачили гражданина, который выдавал себя за сотрудника Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, указанное лицо действовало в сговоре с сотрудником СБУ, а также получило денежные средства в сумме 5 тыс. долларов за решение вопроса о назначении гражданина на должность в СБУ.

В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решены вопросы о задержании указанного лица, сообщение ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, в ноябре прошлого года Служба безопасности Украины задержала в Черниговской области жителя Киева, который использовал поддельное удостоверение сотрудника спецслужбы при контактах с коммерсантами.

Кроме того, в Одессе правоохранители разоблачили местного жителя, который занимался вымогательством, выдавая себя за сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ).