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У Львові викрили "співробітника" СБУ

Новини » Суспільство     06.02.2020 - 20:14
У Львові викрили "співробітника" СБУ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Громадянин діяв у змові з співробітником СБУ

Слідчі Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові, спільно з оперативними співробітниками Головного управління внутрішньої безпеки СБУ під час отримання хабаря викрили громадянина, який видавав себе за співробітника Служби безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, вказана особа діяла у змові зі співробітником СБУ, а також отримала грошові кошти в сумі 5 тис. доларів за розв'язання питання про призначення громадянина на посаду в СБУ.

В даний час в рамках кримінального провадження щодо ч. 3 ст. 368 КК України тривають першочергові слідчі (розшукові) дії. За результатами їх проведення будуть вирішені питання про затримання зазначеної особи, повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Служба безпеки України затримала в Чернігівській області жителя Києва, який використовував підроблене посвідчення співробітника спецслужби при контактах з комерсантами.

Крім того, в Одесі правоохоронці викрили місцевого жителя, який займався вимаганням, видаючи себе за співробітника Служби безпеки України (СБУ).

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