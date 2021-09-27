Во Львове разоблачили сеть call-центров: предлагали иностранцам "инвестировать" в крипторынки

"Несколько местных "предпринимателей" обустроили в арендованных офисах и квартирах 6 подпольных сall-центров. Их операторы предлагали иностранцам вкладывать деньги в фондовые и криптовалютные рынки", - рассказали в СБУ.

Потерпевшими стали тысячи иностранных вкладчиков, с которыми злоумышленники контактировали через скрытые каналы IP-телефонии. Свои "инвестиции" иностранцы переводили на банковские счета и анонимные криптокошельки злоумышленников, которые потом выводили деньги в тень.

СБУ провела обыски в помещениях call-центров и обнаружила там:

почти 100 компьютеров с гарнитурой для телефонных соединений;

мобильные устройства и маршрутизаторы;

черновые записи с данными банковских платежных карточек обманутых клиентов и другую документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас ведутся следственные действия для привлечения злоумышленников к ответственности.

Фото: СБУ блокировала сеть call-центров во Львове (ssu.gov.ua)