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Во Львове разоблачили сеть call-центров: предлагали иностранцам "инвестировать" в крипторынки

Автор: Дмитрий Левицкий

Во Львове правоохранители разоблачили сеть нелегальных call-центров. Сеть занималась выманиванием денег у иностранцев под предлогом "инвестиций" в криптовалютные рынки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Несколько местных "предпринимателей" обустроили в арендованных офисах и квартирах 6 подпольных сall-центров. Их операторы предлагали иностранцам вкладывать деньги в фондовые и криптовалютные рынки", - рассказали в СБУ.

Потерпевшими стали тысячи иностранных вкладчиков, с которыми злоумышленники контактировали через скрытые каналы IP-телефонии. Свои "инвестиции" иностранцы переводили на банковские счета и анонимные криптокошельки злоумышленников, которые потом выводили деньги в тень.

СБУ провела обыски в помещениях call-центров и обнаружила там:

  • почти 100 компьютеров с гарнитурой для телефонных соединений;
  • мобильные устройства и маршрутизаторы;
  • черновые записи с данными банковских платежных карточек обманутых клиентов и другую документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас ведутся следственные действия для привлечения злоумышленников к ответственности.

Фото: СБУ блокировала сеть call-центров во Львове (ssu.gov.ua)

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Служба безопасности УкраиныЛьвов