Во Львове разоблачили сеть call-центров: предлагали иностранцам "инвестировать" в крипторынки

Во Львове правоохранители разоблачили сеть нелегальных call-центров. Сеть занималась выманиванием денег у иностранцев под предлогом "инвестиций" в криптовалютные рынки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"Несколько местных "предпринимателей" обустроили в арендованных офисах и квартирах 6 подпольных сall-центров. Их операторы предлагали иностранцам вкладывать деньги в фондовые и криптовалютные рынки", - рассказали в СБУ.
Потерпевшими стали тысячи иностранных вкладчиков, с которыми злоумышленники контактировали через скрытые каналы IP-телефонии. Свои "инвестиции" иностранцы переводили на банковские счета и анонимные криптокошельки злоумышленников, которые потом выводили деньги в тень.
СБУ провела обыски в помещениях call-центров и обнаружила там:
Сейчас ведутся следственные действия для привлечения злоумышленников к ответственности.
Фото: СБУ блокировала сеть call-центров во Львове (ssu.gov.ua)