У Львові викрили мережу call-центрів: пропонували іноземцям "інвестувати" в крипторинки

"Декілька місцевих "підприємців" облаштували в орендованих офісах і квартирах 6 підпільних сall-центрів. Їх оператори пропонували іноземцям вкладати гроші у фондові та криптовалютні ринки", - розповіли в СБУ.

Потерпілими стали тисячі іноземних вкладників, з якими зловмисники контактували через приховані канали IP-телефонії. Свої "інвестиції" іноземці переводили на банківські рахунки і анонімні криптогаманці зловмисників, які потім виводили гроші в тінь.

СБУ провела обшуки у приміщеннях call-центрів та виявила там:

майже 100 комп’ютерів з гарнітурою для телефонних з’єднань;

мобільні пристрої та маршрутизатори;

чорнові записи з даними банківських платіжних карток ошуканих клієнтів та іншу документацію із доказами протиправної діяльності.

Наразі ведуться слідчі дії для притягнення зловмисників до відповідальності.

Фото: СБУ блокувала мережу call-центрів у Львові (ssu.gov.ua)