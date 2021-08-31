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Во Львове разоблачили преступную группу, которая изготавливала поддельные документы

Автор: Тиберий Юрик

Во Львове Служба безопасности Украины (СБУ) в сотрудничестве с правоохранительными органами США прекратила деятельность группировки, которая занималась производством поддельных документов.

Прпо это пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что злоумышленники рекламировали свои услуги через анонимный сервер в сети "Darknet". Они изготавливали несколько десятков фальшивых документов в месяц.

"Обычно они изготавливали фальшивые ID-карты, которые давали возможность незаконно пересекать границу разных стран. Их клиенты в основном были нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока, которые хотели "легализоваться" на территории "западных стран", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов и в помещениях, где изготавливали поддельные документы, в ходе которых обнаружили:

  • печати;
  • бланки;
  • голограммы;
  • компьютерную технику, задействованную в процессе изготовления и сбыта поддельных документов.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Следственные действия продолжаются.

Фото: во Львове злоумышленники изготавливали фальшивые ID-карты и другие разрешительные документы (ssu.gov.ua)

Напомним, что чиновники Торгово-промышленной палаты занимались незаконной легализацией иностранцев.

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