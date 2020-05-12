ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львове приняли решение об открытии парикмахерских и салонов красоты

Новости » Общество     12.05.2020 - 10:37
Во Львове приняли решение об открытии парикмахерских и салонов красоты
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За последние сутки в области зафиксировали 27 случаев коронавируса

Во Львове городская комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила работу парикмахерских, салонов красоты и частных стоматологических кабинетов в связи с ослаблением карантина. Об этом написал на своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовой.

По его данным, в области за сутки зафиксировали 27 новых случаев коронавируса (сделали 190 тестов).

"Только что городская комиссия по чрезвычайным ситуациям позволила работу парикмахерских, салонов красоты и частных стоматологических кабинетов. Но, помните, разрешение на работу не означает вседозволенность!", - написал он.

Садовой отметил, что по продаже одежды и обуви есть решение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям о запрете работы до 15 мая.

Ранее во Львове отложили открытие парикмахерских, фитнес-центров и салонов красоты в связи с ростом числа зараженных коронавирусом. В то же время в городе с 11 мая разрешили посещать парки, скверы и спортивные площадки (для индивидуального занятия спортом). Также восстановлена торговля промышленной группой товаров (кроме одежды и обуви).

Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко опубликовал рекомендации для работы бизнеса после смягчения карантина в Украине. В частности, необходимо придерживаться масочного режима и социального дистанцирования.

Теги Новости Украины карантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь