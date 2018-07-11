У Львові попередили про затримку рейсу до Хургади авіакомпанії SkyUp

На рейси до Хургади очікують 330 пасажирів зі Львова

Рейс української авіакомпанії SkyUp зі Львова до Хургади (Єгипет) перенесли на 23:00 год. Про це у Facebook повідомила прес-служба міжнародного аеропорту "Львів".

Зазначається, що рейс авіакомпанії SkyUp KUP5414 Хургада-Львів затримується з вильотом із Хургади до 18:15 год.

"Відповідно, рейс KUP5413 Львів-Хургада затримується з вильотом зі Львова до 23:00 год", - зазначили в прес-службі аеропорту.

Повідомляється, що на рейси очікують 330 пасажирів, з яких двоє дітей молодше дворічного віку.

"Частина пасажирів про затримку повідомлена, іншій частині авіакомпанія забезпечить харчування під час очікування рейсу", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, як повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, станом на 11 липня 2018 року в Туреччині застрягли понад 500 українських туристів.

Раніше повідомлялося, що 170 українських туристів не можуть вилетіти з аеропорту Анталії (Туреччина). Згодом очільник Мінінфраструктури Володимир Омелян запевнив, що туристи сьогодні повернуться до України.