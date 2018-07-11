У Львові попередили про затримку рейсу до Хургади авіакомпанії SkyUp

Новини Суспільство 11.07.2018 - 19:30
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

На рейси до Хургади очікують 330 пасажирів зі Львова

Рейс української авіакомпанії SkyUp зі Львова до Хургади (Єгипет) перенесли на 23:00 год. Про це у Facebook повідомила прес-служба міжнародного аеропорту "Львів".

Зазначається, що рейс авіакомпанії SkyUp KUP5414 Хургада-Львів затримується з вильотом із Хургади до 18:15 год.

"Відповідно, рейс KUP5413 Львів-Хургада затримується з вильотом зі Львова до 23:00 год", - зазначили в прес-службі аеропорту.

Повідомляється, що на рейси очікують 330 пасажирів, з яких двоє дітей молодше дворічного віку.

"Частина пасажирів про затримку повідомлена, іншій частині авіакомпанія забезпечить харчування під час очікування рейсу", - сказано в повідомленні.

У Львові попередили про затримку рейсу до Хургади авіакомпанії SkyUp

Нагадаємо, як  повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, станом на 11 липня 2018 року в Туреччині застрягли понад 500 українських туристів.

Раніше повідомлялося, що 170 українських туристів не можуть вилетіти з аеропорту Анталії (Туреччина). Згодом очільник Мінінфраструктури Володимир Омелян запевнив, що туристи сьогодні повернуться до України.

Український туроператор скорочує рейси до Анталії В аеропорту "Львів" затримується чотири рейси авіакомпанії SkyUp
Теги:  туризм,  рейсы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС