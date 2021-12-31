ru ua
Пт, 31 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Львові підвищили тарифи на проїзд в електротранспорті: нові ціни

Новость на русском →
П'ятниця 31 грудня 2021 17:55
У Львові підвищили тарифи на проїзд в електротранспорті: нові ціни Фото: у Львові підвищили тарифи на проїзд в електротранспорті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 31 грудня, у Львові на засіданні виконавчого комітету затвердили нові тарифи для проїзду в електротранспорті. Так, вартість одноразового електронного квитка складе 10 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

При цьому вартість одноразового квитка при покупці у водія складе 15 гривень. Абонемент на місяць обійдеться в 420 гривень.

У вартість квитка за 10 гривень входить можливість пересадки протягом 40 хвилин, однак при покупці у водія ця можливість буде скасована.

Нові тарифи на проїзд в електротранспорті почнуть діяти після введення електронного квитка. Однак е-квиток з 13 січня діятиме не повністю. Ним зможуть скористатися тільки пільговики.

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило заявив, що таким чином влада хоче стимулювати пасажирів розраховуватися безготівково.

Учні зможуть користуватися транспортом без ліміту поїздок протягом навчального року, а решта пільговиків зможуть здійснити за місяць 60 безкоштовних поїздок. Таке обмеження міська влада може переглянути через пів року.

Нагадавши, підвищити вартість проїзду наступного року планує Запоріжжя.

Наступного року ціна на проїзд у транспорті може вирости і в Києві.

При цьому про підвищення тарифів на проїзд заговорили в Херсоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Тарифи
NEWS
Онлайн, без штрафів та добровільно. Правила військового обліку для жінок планують змінити
Онлайн, без штрафів та добровільно. Правила військового обліку для жінок планують змінити
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році