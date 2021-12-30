В Херсоне планируют повысить цены на транспорт: сколько будут платить
Со следующего года в Херсоне планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующее предложение уже обговорили на общественных слушаниях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Мост".
Так, депутат горсовета Херсона и советник мэра Андрей Ткаченко предложил установить единую цену для проезда в маршрутном такси на уровне 8 гривен.
Однако мэр города Игорь Колыхаев заявил о необходимости ввести тариф для "длинных маршрутов" - до 10 гривен, для "коротких" - 8 гривен.
При этом градоначальник планирует повысить тарифы для автобусов, работающих на пригородных маршрутах до 15 гривен.
Напомним, повысить стоимость проезда в следующем году планирует Запорожье.
В следующем году цена на проезд в транспорте может вырасти и в Киеве.