В Херсоне планируют повысить цены на транспорт: сколько будут платить

Фото: В Херсоне планируют повысить цены на транспорт (Виталий Носач,РБК-Украина)

Со следующего года в Херсоне планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующее предложение уже обговорили на общественных слушаниях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Мост".

Так, депутат горсовета Херсона и советник мэра Андрей Ткаченко предложил установить единую цену для проезда в маршрутном такси на уровне 8 гривен. Однако мэр города Игорь Колыхаев заявил о необходимости ввести тариф для "длинных маршрутов" - до 10 гривен, для "коротких" - 8 гривен. При этом градоначальник планирует повысить тарифы для автобусов, работающих на пригородных маршрутах до 15 гривен.